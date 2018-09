Des journalistes chinois à Alger

Une délégation chinoise composée de 10 journalistes s'est rendue hier, à Alger, pour la production d'un film documentaire sur les atouts touristiques que recèle l'Algérie pour faire la promotion de cette destination, a indiqué jeudi un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Dans le cadre de la promotion de la destination Algérie, le ministère du Tourisme organise, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Algérie en République populaire de Chine, une visite de prospection au profit d'un groupe de journalistes chinois spécialisés dans le renforcement des échanges culturels et touristiques entre la Chine et d'autres pays, précise la même source. La délégation chinoise séjournera en Algérie jusqu'au 18 octobre prochain pour produire un film documentaire sur les potentialités touristiques que recèle l'Algérie. Le tournage est prévu dans les wilayas d'Alger, Tipasa, Mostaganem, Tlemcen, Oran, Ghardaïa, El Oued, Biskra, M'sila, Boussaâda, Sétif, Annaba, Constantine, Batna, Tamanrasset, Illizi et Djanet.