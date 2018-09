L'Algérie commémore "La question" d'Henri Alleg

Le Centre culturel algérien, en partenariat avec l'association Art et mémoire au Maghreb, propose jusqu'au 10 novembre prochain une exposition pour commémorer la parution en 1958 de «La Question» récit sobre et bouleversant du journaliste et militant communiste Henri Alleg, qui retrace les terribles moments qu'il a vécus sous la torture. «La Question» d'Henri Alleg eut un grand retentissement en révélant l'usage de la torture exercée par la France coloniale et son armée, au mépris des règles de l'Etat de droit, contre les Algériens engagés dans la lutte pour l'indépendance.

Cette exposition se présente comme un hommage aux anticolonialistes, hommes et femmes, qui comme Henri Alleg et Maurice Audin, se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Dans l'exposition, textes et oeuvres de l'époque dialoguent avec des créations plus récentes qui, depuis, font inlassablement retour sur cette part occultée de l'Histoire.