Nouvelle vision de la Dgsn dans la communication

La Direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a organisé à l'Ecole d'application de la Sûreté nationale «Abdelmadjid Bouzbid», Soumaâ (Blida), la première rencontre régionale sur la communication au profit des chefs de bureaux de communication et des relations publiques des régions du Centre et de l'extrême-sud de Tamanrasset, a indiqué la Dgsn dans un communiqué. La rencontre qui s'articule autour de la nouvelle vision de la Dgsn dans le domaine de la communication, a également pour objectif, l'accompagnement des responsables chargés de la communication au sein de l'appareil sécuritaire, en vue de la mise en exécution de la nouvelle vision, notamment pour ce qui a trait à la dynamisation de l'activité de proximité et des initiatives de sensibilisation pour la réduction du crime et la prise en charge des préoccupations du citoyen, conformément aux missions constitutionnelles de la Sûreté nationale.