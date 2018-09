Un mini marteau-piqueur pour débloquer le coeur

Le marteau-piqueur s'avère utile même dans la médecine. Un cardiologue de Montréal a utilisé, pour la première fois dans le monde, un minuscule marteau-piqueur pour débloquer les artères et éviter les opérations à coeur ouvert. Cet outil médical inventé par des chercheurs québécois est un fil en titane qui se faufile dans les vaisseaux sanguins et défonce les blocages de calcium et de gras grâce à une impulsion mécanique. «C'est très prometteur», se réjouit le docteur Stéphane Rinfret, directeur du Programme de cardiologie interventionnelle au Centre universitaire de santé McGill (Cusm). Sans chirurgie ni anesthésie, le docteur Rinfret insère le fil-guide d'un tiers de millimètre dans les vaisseaux sanguins. Une fois le blocage de calcium et de gras atteint dans l'artère, l'équipement émet des ondes qui propulsent le fil comme un marteau-piqueur.