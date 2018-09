Un portail électronique pour la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé le lancement officiel d'un «nouveau portail électronique pour la promotion de la destination Algérie». Lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme sous le slogan «Le tourisme et les mutations numériques», Benmessaoud a précisé que ce portail qui se présente en trois langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles ainsi que les agences de tourisme et de voyages, les hôtels, restaurants classés, transport outre l'art culinaire et l'artisanat. Le ministre a fait savoir que la langue amazighe sera introduite «prochainement» dans ce portail après la signature d'une convention-cadre avec le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA).