Aïn Taya mieux desservie par l'Etusa

Une nouvelle station et trois autres lignes ont été ouvertes dans la localité de AïnTaya à l'est d'Alger, par l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa). La nouvelle station, située sur le chemin communal 121 ex-Souk El Fellah, vise à répondre à la demande en mobilité de la population locale. En ce qui concerne les trois nouvelles lignes: il y a la ligne 611 reliant Souk El Fellah (AïnTaya) vers la cité Sonacome (plage Terfaya), la ligne 612 reliant la station Souk El Fellah (AïnTaya) vers cité Diar El Gharb et la ligne 613 reliant la station Souk El Fellah vers Aïn Chorb «Surcouf» par le quartier Si El Houas. Par ailleurs, la ligne 603 reliant Dergana à Aïn-Taya en passant par la cité Herraoua a été prolongée jusqu'à Tamentfoust «ex-La Perouse».