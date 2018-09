Jacques Fournier à Alger pour parler de Mohand Tazerout

«Mohand Tazerout, la vie et l'oeuvre d'un intellectuel algérien.» Tel sera l'intitulé de la conférence qu'animera l'ancien secrétaire général du gouvernement français Jacques Fournier, le 9 octobre prochain à 18h 00 au niveau de l'Institut français d'Alger. Né en Algérie en 1893 et décédé en 1973 au Maroc, Mohand Tazerout est un exemple parfait de l'intellectuel algérien intégré dans la culture française, mais pleinement engagé dans le combat pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. Sociologue, historien des civilisations et polémiste, Mohand Tazerout a laissé une oeuvre qui fait office d'un véritable trésor intellectuel. La conférence qu'animera M. Fournier fera office d'une prospection de cette immense personnalité.