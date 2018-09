Le maillot de Zidane aux enchères

Le maillot que portait Zinédine Zidane lorsqu'il a inscrit son doublé contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1998 va être mis aux enchères le samedi 13 octobre. Et il n'a jamais été lavé. Elle est la tunique sportive la plus mythique de l'histoire de la France. Ce maillot bleu frappé du numéro 10, que Zinédine Zidane endossait au moment de son doublé face au Brésil en finale de la Coupe du monde 1998, de taille XL, est estimé entre 20.000 et 40.000 euros. Si les prix devraient monter haut, il leur sera difficile de s'approcher du record pour un maillot de football vendu aux enchères: 250.000 euros, le prix de celui de Pelé porté lors de la finale de la Coupe du monde 1970, contre l'Italie. 20 ans après, le maillot légendaire de Zidane va donc trouver preneur. On attend peut-être, en 2038, le tour du maillot d'Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé...