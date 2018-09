Les handicapés auront bientôt leurs établissements privés

Un décret exécutif fixant les conditions de création des établissements privés d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux, sera prochainement publié au Journal officiel, a annoncé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.

Mme Eddalia a souligné que ce décret s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des pouvoirs publics visant, d'une part, «à promouvoir et à développer l'investissement privé dans le domaine de la prise en charge sociale et, d'autre part, à répondre à la demande croissante» des parents dans ce domaine et permettra la création des postes d'emploi aux jeunes diplômés, notamment en psychologie, sociologie et médecine.

Elle a souligné que le décret vient en application des dispositions de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.