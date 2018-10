234 kg de sardines avariées

Le pire a été évité de justesse, jeudi dernier, à Sidi Bel Abbès. Des éléments de la brigade de police du service Hygiène, santé et environnement ont intercepté une grande quantité de poissons avariés (sardine), 234 kilogrammes exactement, que des marchands sans vergogne destinaient à la vente, dans les différents quartiers de la ville. L'odeur pestilentielle de ce produit ne laissait place à aucun doute sur le danger qu'il représentait pour les consommateurs, n'eut été la réaction vigilante de la police qui a confié la marchandise aux services d'hygiène et de santé dont les analyses ont confirmé la gravité de la menace. Il se trouve malheureusement que ce genre de comportements inqualifiables ne se limite pas à Sidi Bel Abbès et que, faute d'un contrôle assidu, bon nombre de ces «commerçants» indélicats parviennent à traverser les mailles du filet.