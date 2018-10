Au tramway d'Alger, les incidents techniques se multiplient

Le tramway d'Alger a enregistré hier, à partir de 5h30, une interruption de trafic entre les stations «les Anassers (Ruisseau) et la Glacière, en raison de problèmes techniques», a indiqué la Société d`exploitation des tramways (Setram), dans un communiqué. Comme à l'accoutumée, le service voyageurs a été «maintenu» entre les stations de Dergana-Centre et la Glacière, a précisé la même source. Un service de remplacement par bus Etusa est mis à la disposition des voyageurs afin d'assurer leurs déplacements de la station «La Glacière» vers la station du métro «El Harrach», avec une cadence aléatoire. «Les voyageurs peuvent utiliser leur ticket tramway pour se rendre aux Anassers (Ruisseau)», a annoncé la même source. Systématiquement, les pannes qui ont lieu presque chaque semaine depuis quelque temps poussent les usagers à parcourir à pied les km entre les stations des Fusillés et de la Glacière.