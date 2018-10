Trois bébés lionceaux ont vu le jour à Mosta Land

Le parc zoologique d'attractions «Mosta Land» de Mostaganem a vu, dernièrement, la naissance de trois lionceaux de l'espèce «Lion d'Afrique» menacés de disparition, a-t-on appris jeudi de sa direction. Le responsable de la clinique vétérinaire de «Mosta Land», Belakhdar Wassini a indiqué que cette naissance est la cinquième au niveau du parc après celles de deux jumeaux de tigre du Bengale blanc et marron, d'un louveteau polaire et d'un cerf berbère.Il a ajouté que les trois lionceaux sont en bonne santé, affirmant que le staff médical du parc a réuni toutes les conditions nécessaires de prise en charge vétérinaire. Il est attendu au parc zoologique de «Mosta Land» dans les prochaines années, la naissance d'une espèce de lion blanc rare dans le monde. Les trois lionceaux nés portent des gènes de ce lion. Quant à ce parc, il compte quatre lions d'Afrique depuis un an.Ouvert aux visiteurs en juillet 2017, il abrite 100 animaux de 36 espèces dont le tigre du Bengale, le loup polaire blanc, le lama, le singe de baobab du Gabon, le crocodile du Nil et autres animaux menacés de disparition dont l'hyène et le fennec.