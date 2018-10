Un hypermarché pour Annaba

Après la capitale, Sétif et d'autres grandes villes du pays, Annaba va bénéficier d'un hypermarché. Il sera implanté à Sidi Salem, localité distante de moins de 10 km du centre-ville et non loin de l'aéroport. On y trouvera des magasins d'habillement, de maroquinerie, d'ameublement, d'électroménager et bien sûr le supermarché propre aux produits alimentaires. Il y aura également les restaurants, les cafés, les pizzerias et autres burger ainsi que les espaces de détente dont pourront profiter les enfants et leurs familles, la plupart venant des wilayas limitrophes comme Guelma, Souk Ahras et El Tarf. Finie donc l'aventure du grand Mall de Sétif, les Annabis et leurs voisins des wilayas précitées pourront goûter au charme de leur hypermarché d'ici la fin de l'année 2020!