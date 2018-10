Une gestion au goutte-à-goutte

A en croire sa propre publicité, la Seaal est à l'écoute. Cependant, une chose est sûre. Pour ce qui est du paiement à l'agence d'El Harrach, la gestion est encore au goutte-à-goutte! Et cela depuis plus de deux ans. Une joyeuse pagaille existe qui est presque quotidiennement aggravée par la coupure de la connexion. De sorte que les usagers s'adaptent à leur façon aux conditions, celui qui a pris un ticket n°42 avant de partir faire ses emplettes revient une heure plus tard pour exiger de passer avant le n° 101! Bref, il faut être un vrai oisif pour profiter du bon temps à peu de frais dans cet endroit.