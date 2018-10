Ford, Nissan et Fiat ouvriront des usines d'assemblage en Algérie

Le marché national de l'automobile devrait se renforcer avec de nouvelles marques qui se lanceront dans l'assemblage localement avant la fin de l'année en cours. Ainsi, pas moins de quatre dossiers de l'industrie automobile seront au menu de la prochaine réunion du Conseil national d'investissement (CNI), relevant du ministère de l'Industrie et des Mines, notamment Ford, Nissan et Fiat. Des dossiers déjà traités et validés lors des précédentes réunions, mais devraient avoir la validation finale, notamment les modèles et la quantité de véhicules à assembler. Avec les assembleurs déjà présents sur le marché, la production de véhicules devrait atteindre 100 000 unités pour l'année 2018. Le gouvernement vise à terme 500 000 véhicules assemblés par an avec la montée en cadence dans l'intégration locale qui devrait atteindre 50%.