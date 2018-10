Géant Electronics part à la conquête du Maghreb

Le groupe Géant Electronics est en train de concrétiser une nouvelle stratégie dans laquelle il vise un déploiement sur les marchés maghrébin et africain. Mettant en place une stratégie à long terme, le groupe a tracé un plan qui s'étale jusqu'à 2022 et dans lequel il compte faire entrer ses produits chez les pays voisins et cela pour plusieurs avantages. Ce choix revient entre autres, à la proximité et au comportement du consommateur qui est presque comme celui des Algériens. Dans ce sens, le groupe vise déjà la Tunisie pour laquelle Géant prévoit un business plan et le lancement des opérations d'exportation imminentes. Pour ce qui est de la Libye, l'opérateur algérien d'électronique est en train de négocier un partenariat. S'agissant du marché africain, Géant prévoit de se déployer sur le marché sénégalais.