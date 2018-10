Le Challenge des "Startupper" intéresse les Algériens

Total Lubrifiants Algérie lance la deuxième édition du Challenge des «Startupper de l'année». Initiée par le groupe français, elle englobe cette année plus de 60 pays de plusieurs continents. Ce concours a pour objectif d'identifier, de primer et d'accompagner les meilleurs projets de création ou de développement d'entreprises de moins de deux ans en Algérie. La première édition a enregistré plus de 500 inscriptions en lignes, une dizaine d'experts et a comptabilisé plus de 2000 votes du public. Pour cette seconde édition, beaucoup de jeunes patrons algériens sont sur la ligne de départ. La chance de voir l'un d'eux sur le podium est réelle. Et pour cause, les équipes de Total Algérie qui ont fait un bon travail de prospection ont déniché des pépites made in Bladi.