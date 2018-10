Le EMUI 9.0 est là!

L'année 2018 marque la sixième année depuis que Huawei a lancé le tout premier EMUI.

Le système d'exploitation basé sur Android a parcouru un long chemin depuis, et sert maintenant plus de 350 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier.

Le dernier EMUI 9.0, dévoilé pour la première fois lors de l'IFA 2018 à Berlin lors d'un événement multimédia exclusif, est basé sur la dernière version de la plate-forme smartphone de Google: Android P. Développé pour «permettre une vie de qualité», EMUI 9.0 est la version évoluée de Huawei sur le système d'exploitation Android P, EMUI 9.0 offre une multitude d'améliorations, à la fois dans l'interface et sous le capot.