Messahel au rendez-vous diplomatique de l'année

Du 23 au 30 septembre 2018, les projecteurs des grands médias ont été braqués sur New York, ville qui abrite le siège de l'ONU et où s'est tenu le débat général annuel de son Assemblée générale. Un rendez-vous d'envergure où le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a regretté, au nom de l'Algérie, la situation de crise multiforme d'une rare intensité dans laquelle se trouve le monde dans son ensemble. A voir l'intérêt porté par les agences d'information et les grands médias aux questions brûlantes soulevées par M. Messahel dans un discours prononcé lors du débat général de la 73éme session de l'Assemblée générale de l'ONU, l'on mesure l'importance du travail accompli et l'ampleur des inquiétudes et des inégalités, ce qui explique entre autres que le nationalisme et la xénophobie s'exacerbent dans l'autre rive.