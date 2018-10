Quand Air France donne l'exemple

Un couple de sexagénaires algériens s'est rendu en début de semaine en Andalousie via Air France qui propose une escale sur Paris. Sauf que l'avion qui devait les emmener d'Alger vers la capitale française, à 6 h du matin, a eu du retard. Une situation qui leur a fait rater la correspondance vers Malaga (Espagne). On leur a certes changé gratuitement leurs billets, mais ils ont dû attendre trois bonnes autres heures à Paris et ont perdu dans l'affaire un chauffeur privé qu'ils avaient payé à l'avance. Le couple a envoyé un mail de réclamation à Air France.

La compagnie aérienne a reconnu sa responsabilité dans les désagréments subis par le couple. Mais des excuses seules ne suffisent pas pour réparer un tort. Pour leur faire oublier leur petite mésaventure, elle leur a offert une bonne compensation en bon d'achat, avec en prime une lettre d'excuse. Un beau geste qui montre que la satisfaction client est une priorité sous d'autres cieux...