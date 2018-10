Attention au Voltarène

La consommation de l'anti-inflammatoire non stéroïdien (Ains) Voltarène, l'un des médicaments les plus vendus au monde, augmenterait le risque de développer des maladies cardiovasculaires, a rapporté le site Sciences et Avenir. Cette étude, publiée dans le British Medical Journal, a été réalisée par trois chercheurs danois qui ont parcouru plus de 250 études et analysé le risque lié à lutilisation du Voltarène, comparé à d'autres antidouleurs comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Le Voltarène est prescrit contre les douleurs arthritiques et rhumatismales, contre la douleur, pour faire baisser la fièvre ou encore lutter contre les inflammations. Le résultat de l'étude indique que la probabilité de déclencher un problème cardiovasculaire grave (crise ou arrêt cardiaque, AVC, arythmie) est augmentée de plusieurs dizaines de pour-cent pour le Voltarène comparé à d'autres médications.