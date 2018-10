Des lentilles pour la première fois à Oran

La culture des lentilles sera introduite pour la première fois à Oran durant la saison agricole 2018-2019. L'expérience de culture de lentilles, visant à diversifier les produits agricoles dans la wilaya d'Oran, intervient après le succès d'une première opération de plantation de pois chiche durant la saison 2017-2018 sur une superficie de 350 hectares. L'expérience de culture de lentilles sera lancée sur une parcelle de 50 ha pour maîtriser la cueillette de ce produit connu pour être difficile et en un temps très court. Le climat et la nature du sol d'Oran sont adéquats pour la culture de ces légumineuses. Un rendement variant entre 12 et 15 q/ha de pois chiche a été réalisé la saison écoulée.