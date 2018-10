La chaîne de cuisine: le plus d'Emirates

La compagnie aérienne Emirates lance sa propre chaîne de cuisine afin de permettre à ses clients de découvrir les coulisses des créations de ses menus à bord et des collaborations avec ses partenaires mondiaux. La chaîne apporte une vision interne sur l'investissement de 700 millions de dollars d'Emirates, consacré à ses menus saisonniers et régionaux préparés par des chefs de cuisine primés. La chaîne de cuisine peut désormais être visionnée sur l'ensemble des vols. Chaque épisode du programme étudie de quelle manière la compagnie aérienne sélectionne des produits de première qualité à bord, grâce à des partenariats durables à travers le monde, dont des fournisseurs et artisans locaux. Les deux premiers épisodes emmènent les téléspectateurs en Ombrie, Italie ou Emirates achète son huile d'olive chez Monte Vibiano et au Sri Lanka afin de comprendre comment le thé Dilmah est sélectionné pour être servi à bord.