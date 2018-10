Les Algériens sont de gros consommateurs de jus de fruits

La contribution de la filière des boissons dans l'industrie agroalimentaire en Algérie est de l'ordre de 7%, avec un taux de croissance ces 5 dernières années estimé à 8%. La filière des boissons en Algérie demeure l'une des plus dynamiques dans l'industrie agroalimentaire. L'importance économique qu'elle a pris, la croissance qu'elle connaît, les progrès enregistrés sur le plan de la diversification et de la qualité des produits en font une filière à fort potentiel. La consommation progresse fortement. Le marché des jus de fruits et des nectars de fruits produit 700 millions de litres par an. Plus de 80% de cette offre sont composés de boissons fruitées, qui sont des boissons à base de jus de fruits ou simplement aromatisées et qui ne correspondent pas à la définition légale et réglementaire des jus de fruits et nectar de fruits, telle que préconisée au niveau international.