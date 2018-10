Rencontre autour des ressources humaines de demain

Le site Emploitic organise la première édition du «Talent Day», le 23 octobre prochain à l'hôtel Mercure d'Alger. Ce rendez-vous permettra aux professionnels des ressources humaines et du recrutement de se rencontrer.

Au total, ce sont plus d'une centaine d'entreprises qui prendront part à cette rencontre qui réunira les principaux acteurs de l'emploi et du recrutement en Algérie. Plus d'une dizaine d'experts locaux et étrangers venus d'Afrique, d'Europe et du Maghreb animeront une série de conférences. Pour les participants, ce sera l'occasion de découvrir des speakers inspirants, de nouvelles approches pointues et innovantes, d'élargir leurs réseaux, de partager leurs expériences...

De grandes entreprises sponsorisent cet évènement à l'instar d'Air Algérie, de Macir Vie, de Société Générale Algérie ou de Renault Algérie.