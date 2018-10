"GPRA. Un mandat historique", dédicacé au Café Riche

Le professeur Abdelmadjid Merdaci sera ce samedi 6 octobre au «Café Riche»de Constantine, à partir de 14h pour dédicacer son dernier ouvrage «GPRA, un mandat historique» paru aux éditions du Champ Libre. L'historien, sociologue et auteur, Abdelmadjid Merdaci, a choisi de revenir sur le rôle du Gouvernement provisoire de la République algérienne. Il avait déjà publié plusieurs autres ouvrages aux éditions du Champ Libre dont: Dictionnaire des musiques citadines de Constantine, (en langue arabe et française) la seconde édition de Tata, une femme dans la ville, et Constantine au coeur de l'histoire Novembre 1954-Novembre 1955.