La nouvelle route El Ménéa-Ouargla prête avant la fin de l'année

Promis, juré! La nouvelle route reliant les villes d'El Ménéa (Ghardaïa) et Ouargla sera prête avant la fin de l'année en cours, a assuré mardi dernier le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaïa. Le tronçon de cette route situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla (142 km) a été achevé, tandis que le parachèvement de celui, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa (125 km), est estimé à 90%, ce qui plaide en faveur de sa livraison d'ici fin décembre 2018. L'achèvement de ce projet, un prolongement de la RN-51, est d'une importance vitale pour les deux villes concernées, Ouargla et El Ménéa, car il aura des répercussions positives sur le développement économique et social de la région.