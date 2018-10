Tunisie: le tourisme à plus d'un milliard d'euros sur les 9 premiers mois de 2018

Les recettes touristiques en Tunisie ont enregistré une progression de 28% au cours des neuf premiers mois de 2018, atteignant plus d'un milliard d'euros, a indiqué un communiqué publié mardi dernier par le ministère tunisien du Tourisme et de l'Artisanat. «Ce volume de recettes dépasse celui réalisé sur toute l'année 2017», a souligné la même source. A l'instar du tourisme balnéaire, le tourisme saharien en Tunisie vit actuellement au rythme d'une nette reprise, ajoute le communiqué, en citant la région de Kébili où le nombre de touristes a atteint au cours des huit premiers mois de l'année plus de 105 000 touristes, enregistrant ainsi une évolution de 38% par rapport à 2017.