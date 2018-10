L'Algérie fabriquera ses turbines éoliennes en juillet 2019

Les premières turbines fabriquées en Algérie seront disponibles d'ici juillet 2019. Cet objectif sera atteint en partenariat avec l'américain General Electric. La compagnie américaine a signé avec Sonelgaz une convention de création d'une entreprise mixte. Dénommée Geat, la structure qui sera implantée à Batna, fabriquera les équipements composant une centrale électrique, tels que les alternateurs et les systèmes de contrôle. La mise en place de ce projet entre dans le cadre d'un plan national plus étendu de partenariat avec les opérateurs internationaux dans le but de valoriser les ressources locales et d'opérer un transfert de technologie. Dans ce cadre, une coentreprise avec les sud-coréens Hyundai et Daewoo spécialisés dans la fabrication de véhicules, sera mise en place. Une société mixte sera également implantée en partenariat avec l'indien Vijai Electricals, afin de fabriquer localement des transformateurs de grande puissance, dont la capacité variera entre 40 MVA et 300 MVA.