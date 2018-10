La côte algéroise s'offre un récif artificiel

Le premier récif artificiel dans la wilaya d'Alger a été installé jeudi, dans le littoral de la commune de Aïn Benian, a indiqué à l'APS le porte-parole du Réseau national pour la protection de la biodiversité marine (Probiom), Emir Berkane. Ce récif a été lancé en collaboration entre la direction de la pêche d'Alger, l'Ecole supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (Enssmal) et le club de plongée sous-marine «El Mordjene» de Aïn Benian, précise Emir Berkane en marge d'un atelier national sur «la pollution plastique et les aires marines protégées». Le récif artificiel est une structure fabriquée en dur, généralement en métal, en parpaing ou en brique dans le but de constituer un habitat pour les différents organismes marins, et ce, afin de régénérer la faune et la flore marines. C'est ainsi que le réseau Probiom a entamé une campagne dès 2015 pour la mise en place de récifs artificiels à travers le littoral national.