Les prix des parkings explosent!

Que se passe-t-il avec les parkings réglementaires? Ces derniers n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix et de manière vertigineuse. C'est notamment le cas du parking extérieur du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar. Le prix du parking à l'extérieur était de 50 DA, il y a quelques mois. Il est passé en été à 70 DA et voilà maintenant que le ticket passe à 100 DA. Une hausse de 100% en moins d'une année! Ailleurs et selon plusieurs clients, la hausse des prix est aussi constatée. 10 000 dinars de droits de parking par mois (60% d'un Smig)! C'est ce qu'affichent comme tarifs certains parkings publics dans la capitale et il s'agit d'entreprise étatique. Pour le service public, il faut repasser!