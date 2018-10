2490 Africains possèdent plus de 30 millions de dollars

A la fin 2017, l'Afrique comptait 2490 individus ayant une fortune personnelle d'au moins 30 millions de dollars, selon une étude publiée en septembre dernier par le cabinet de recherches singapourien Wealth-X. Ce chiffre représente une hausse de 8,5% par rapport à 2016. Intitulée «World Ultra Wealth Report», l'étude souligne que ces personnes ultrariches africaines disposaient d'une fortune cumulée de 305 milliards de dollars au 31 décembre 2017, en progression de 5,7% par rapport à 2016. «La conjoncture économique s'est légèrement améliorée, favorisée par la reprise des matières premières et une croissance plus soutenue de la consommation dans des pays tels que le Nigéria, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud.», ont expliqué les auteurs de l'étude.