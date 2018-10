Ival Algérie casse les prix

Le groupe Ival Algérie, représentant des marques Iveco, Fiat Professional et New Holland, lance une nouvelle offre commerciale sur l'utilitaire Iveco Daily châssis-cabine, Made in Algeria, proposé à partir de

48 900 DA/mois, soit avec crédit en partenariat avec Maghreb Leasing Algérie. L'Iveco Daily version châssis cabine est disponible à la livraison rapide et avec une possibilité de règlement en 60 mensualités (5 ans). Le groupe Ival, dans le cadre de son partenariat avec la société de leasing MLA (Maghreb Leasing Algérie), propose ainsi à ses partenaires et clients de régler 50% du prix du véhicule à la commande et le reste échelonné sur 60 mensualités. «Toutes les entreprises PME/PMI et professions libérales, souhaitant acquérir des véhicules Iveco Daily pour leurs activités, peuvent désormais bénéficier d'une offre attractive en matière de financement leasing, formalisée par des loyers avantageux, et disponibles à travers l'ensemble des réseaux Ival et MLA», explique Ival dans son communiqué.