L'effondrement d'un plafond tue une femme de 70 ans à Constantine

Le drame est survenu vers 17 heures dans la journée du vendredi, au quartier du 20-Août ex-Aouinet El Foule au centre-ville.

Selon un communiqué de la Protection civile qui s'est aussitôt déplacée sur les lieux, quatre victimes ont été recensées.

Il s'agit d'une femme âgée de 70 ans dont le constat du décès a été fait sur place et qui sera transporté à la morgue du CHU ainsi que trois blessés dont un homme de 75 ans, un jeune de 25 ans et une jeune dame de 39 ans. Les victimes ont reçu les soins nécessaires avant d'être évacués vers l'hôpital.

A noter que c'est toute la zone qui est menacée par ce genre d'accident, notamment en période de fortes pluies.

Les bâtisses qui datent de l'ère coloniale sont dans un état de vétusté et peuvent causer des drames plus sérieux.