La Cgea au Forum méditerranéen des femmes entrepreneuses

En sa qualité de présidente de l'Union méditerranéenne des confédérations d'entreprises «Businessmed» et de la Confédération générale des entreprises algériennes «Cgea», Madame Saïda Neghza a pris part, jeudi dernier, au «Forum méditerranéen des femmes entrepreneurs» nous apprend un communiqué de la Cgea parvenu à notre rédaction. Cet événement était organisé sous le haut patronage de Son Altesse royale, la princesse Sumaya Bint El Hassan de Jordanie, par la Chambre de commerce de Amman (Jordanie). Il a été organisé dans le cadre du projet «EbsoMed» qui s'étalera sur une durée de quatre ans. Cofinancé par la Commission européenne et coordonné par «Businnessmed», il vise à stimuler l'environnement des affaires dans la région méditerranéenne et la promotion de la croissance économique des entreprises des pays de la rive sud de la Méditerranée.