L'Algérie et la Russie compensent la baisse de production mondiale de blé

«Des pluies moins importantes que d'habitude en Australie et au Canada devraient contribuer à diminuer les rendements de blé, mais devraient toutefois être compensées par des productions plus élevées en Algérie et en Russie», indique la FAO (Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation) dans son dernier rapport pour l'année 2018. L'organisation prévoit une production mondiale de céréales inférieure, cette année, de 2,4% à celle de l'année passée avec un total de 2 591 millions de tonnes, selon le même rapport. La FAO «s'attend à ce que l'utilisation mondiale de céréales augmente pour atteindre les 2 647 millions de tonnes pour la saison 2018-19, soit une hausse de 1,1% par rapport au niveau estimé pour l'année précédente». D'après cette même organisation «le commerce mondial de céréales devrait approcher les 417 millions de tonnes, soit près de 1% de moins que le niveau record atteint au cours de la saison commerciale 2017-2018».