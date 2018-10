La Chine possède 60% des voies ferrées à grande vitesse du monde

La Chine compte 25 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse, ce qui représente plus de 60% du total mondial, selon les données officielles.

Fin 2017, la Chine avait construit et mis en service C127 000 kilomètres de voies ferrées, en hausse de 150% par rapport à 1978, année où le pays a commencé sa réforme et son ouverture, selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

Ces chiffres proviennent d'un rapport publié par le BES, selon lequel la Chine a réalisé de grands progrès dans la construction du système du transport.