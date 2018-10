Le roi Salmane inaugure le TGV La Mecque-Médine

Le roi Salmane a inauguré mardi dernier un train à grande vitesse reliant La Mecque à Médine, «le plus grand projet de transport du Moyen-Orient». Le TGV de Haramain transportera les pèlerins, ainsi que des voyageurs réguliers, sur 450 kilomètres entre les deux villes saintes, via le port de Jeddah, en deux heures.

35 trains, roulant à 300 km/h, transporteront d'une ville à l'autre des centaines de passagers, en deux heures contre environ cinq heures auparavant. Fin 2011, le consortium espagnol Al Shoula, composé de 12 entreprises espagnoles et de deux saoudiennes, avait raflé ce méga-contrat devant des concurrents allemand, japonais et français pour 6,7 milliards d'euros. En 2016, la mise en service avait été repoussée à mars 2018 et l'Arabie saoudite avait accepté un paiement supplémentaire de 150 millions d'euros pour compenser les surcoûts liés aux travaux réalisés en plein désert, mais aussi à la mise en marche des trains et à l'installation des gares sur le parcours. En mai dernier, le consortium espagnol avait annoncé un nouveau surcoût de 210 millions d'euros.