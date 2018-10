Plus de 600 000 clandestins actuellement en Libye

Plus de 600 000 clandestins de 41 nationalités différentes se trouvent actuellement en Libye, a déclaré samedi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). «En juillet et août 2018, l'OIM a identifié au moins 669 176 migrants actuellement en Libye. Des migrants ont été identifiés dans 100 municipalités (...) et sont originaires de plus de 41 pays», a-t-elle précisé. «Les cinq principales nationalités identifiées sont originaires du Niger, de l'Egypte, du Tchad, du Soudan et du Nigeria», selon l'OIM. Les centres d'accueil en Libye regorgent des milliers de migrants qui ont été sauvés en mer ou arrêtés par les services de sécurité libyens. L'antenne libyenne de l'OIM met actuellement en oeuvre un programme de retour volontaire en coopération avec les autorités locales afin que ces clandestins bloqués en Libye retournent dans leurs pays d'origine.