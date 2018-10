ERA 2018 s'ouvre le 15 octobre prochain

La 9ème édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA 2018) se tiendra du 15 au 17 octobre au Centre des conventions d'Oran Mohamed Benahmed (CCO). «Pour l'émergence d'une filière industrielle nationale» est le slogan de cette nouvelle édition qui a pour objectif de mettre en évidence les avancées enregistrées en matière de développement des énergies renouvelables. Une centaine d'exposants participeront à cet événement, issus notamment des secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'hydraulique et de l'assainissement, des finances et assurances. Les universités, centres de recherche et organismes de soutien à la promotion de l'entrepreneuriat seront également présents à ce salon dont la dimension internationale est représentée par des entreprises françaises, italiennes, chinoises et espagnoles.