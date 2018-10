L'hôtellerie s'offre une deuxième école supérieure à Oran

L'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Algérie (Eshra) a ouvert ses portes à Oran pour assurer une formation technique au profit d'une première promotion d'une trentaine d'étudiants. Certifié par l'Ecole hôtelière de Lausane (Suisse), l'école offre trois diplômes de technicien supérieur (DTS): cuisine et haute gastronomie, service et restauration et hébergement. Des formations qui répondent aux standards internationaux. L'accès à l'école est conditionné par l'obtention du baccalauréat et la réussite aux tests d'admission. La formation initiale (DTS) à l'Eshra d'Oran est dispensée pendant deux années avec des offres de cycles de courte durée à la carte pour les établissements hôteliers.