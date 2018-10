Le Qatar veut abolir les autorisations de sortie

Le Qatar abolira d'ici fin octobre son système controversé des autorisations de sortie, qui oblige les travailleurs étrangers à obtenir la permission de leurs employeurs pour quitter le pays, a affirmé hier un syndicat international après une rencontre avec le gouvernement qatari. «Nous avons assisté à des progrès significatifs. Tout d'abord, nous avons vu que la loi sur les visas de sortie prend fin et cela entrera en vigueur d'ici la fin d'octobre», a déclaré Sharan Burrow, à la tête de la Confédération syndicale internationale lors d'une conférence de presse à Doha. «Chacun sait qu'il s'agit d'un grand changement et que cela prendra en réalité un certain temps, mais formellement, cela sera appliqué à la fin du mois», a précisé Mme Burrow, qui a rencontré le Premier ministre qatari ainsi que le ministre du Travail.