Le Québec va fermer les portes à l'immigration

Les Québécois ont porté pour la première fois au pouvoir hier la Coalition Avenir Québec, un parti nationaliste non-indépendantiste qui souhaite réduire la taille de l'État et l'immigration, tournant la page de près de 15 ans de gouvernement libéral quasi ininterrompu. Les principaux médias de la province canadienne francophone ont annoncé la victoire de la CAQ, parti de droite dirigé par l'homme d'affaires François Legault. Cette formation créée en 2011 disposera de la majorité absolue à l'Assemblée nationale québécoise, selon la télévision publique Radio-Canada et la chaîne TVA. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les Libéraux, la famille politique du Premier ministre fédéral Justin Trudeau, après la perte en juin de l'Ontario, province la plus riche et la plus peuplée, au profit d'une autre formation conservatrice.