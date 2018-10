Souscrire une assurance voyage en ligne, c'est maintenant possible

Macir Vie, première compagnie privée spécialisée dans les assurances de personnes en Algérie, a annoncé le lancement de sa seconde offre de E-Paiement Edahabia, en partenariat avec Algérie poste, pour le règlement de l'assurance voyage. Elle s'ajoute à la solution E-Paiement de Macir Vie, accessible à tous les détenteurs d'une carte CIB. Près d'une année après le lancement de sa première offre E-Paiement, Macir Vie vient donc avec cette nouvelle offre de donner la possibilité aux détenteurs de cartes Edahabia de la poste de pouvoir souscrire directement de leur PC, tablettes et smartphones à leur assurance voyage qui permet non seulement un gain de temps, mais également une économie, à travers une réduction de 15% à vie lorsque les clients souscrivent à leurs contrats via la plateforme en ligne de E-Paiement de Macir Vie.