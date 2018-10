Bomare Compagny marque son territoire

La 12e édition du Salon professionnel international de l'industrie «Alger-industries», qui prend fin aujourd'hui, a connu une participation record. Bomare Compagny qui aura été l'une des vedettes de cette manifestation économique, s'est imposé comme «le point de rencontre incontestable de l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de l'industrie». Le communiqué de l'entreprise qui résume la participation de Bomare Company note que «ce rendez-vous annuel sera un véritable espace de concertation et d'échanges entre les industriels algériens et étrangers et une réelle opportunité pour la mise en route de partenariats entre les acteurs du secteur». Bomare Compagny a présenté une gamme riche et variée de produits électroniques qui répondent aux normes internationales les plus rigoureuses. «Une contribution qui a fait valoir l'industrie électronique algérienne et son fort potentiel de développement», souligne le communiqué.