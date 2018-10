Boumerdès a réalisé un excédent en production... d'eau

La production d'eau potable à Boumerdès a atteint actuellement plus de 220 000 m3/jour, couvrant ainsi largement ses besoins en la matière estimés à pas plus de 164 000 m3/j à l'échelle locale, avec un excédent de production de plus de 60 000 m3/j, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de l'hydraulique. Dans un exposé présenté au ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, en visite de travail dimanche à Boumerdès, Zeghdani Belkacem a estimé que «cette production d'eau considérable a été atteinte grâce aux investissements colossaux consentis par l'Etat depuis l'année 2000».