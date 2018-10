Embouteillages: chuuut...ça travaille

Sur l'autoroute reliant Dar El Beïda à Alger, il y a de la circulation. Non pas en raison d'un important trafic, ce qui serait compréhensible, mais à cause d'un grand camion arrêté en pleine autoroute! Une panne? non, malheureusement. Des travaux sont effectués pour l'entretien de la plate-bande qui sépare les deux voies...en plein jour! Mais pourquoi ne font-ils pas ces travaux en horaire décalé? Pourquoi prendre en otage les automobilistes aux heures de pointe? Ce sont les éternelles questions que se posent des milliers de citoyens. Ces travaux, qui ralentissent considérablement la circulation et provoquent d'importants embouteillages, ne peuvent-ils pas être faits la nuit, afin d'éviter de ralentir, voire paralyser le trafic? Il est aussi possible de réaliser des travaux le week-end, car cela élargit la palette de rénovations envisageables à des heures où on gêne moins de monde.