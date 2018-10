Les abris de la Seconde Guerre mondiale revisités

Un circuit touristique consacré aux abris de la Seconde Guerre mondiale sera prochainement créé à Oran, selon l'antenne de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ongepbc). Ces sites méconnus de la population sont situés aux quartiers de Sidi El Houari, Sidi El Bachir (ex-Plateau) et El Moudjahid (ex-Miramar) au centre-ville d'Oran, destinés aux civils français et européens de l'époque, en plus de 260 bunkers à l'armée coloniale française et autres monuments datant de la Seconde Guerre mondiale. L'Ongepbc a organisé dernièrement une sortie touristique de l'abri situé en face de la mosquée du Pacha au quartier populaire de Sidi El Houari, qui a profité à un grand nombre de visiteurs amoureux d'histoire et de tourisme de différents âges et couches sociales. L'annexe de l'Ongepbc envisage de créer un espace de mémoire au niveau de cet abri nettoyé dernièrement, pour permettre aux étudiants et lycéens, de faire des travaux de recherches et des exposés sur la période de la Seconde Guerre mondiale dont de hauts faits ont été mis en exergue à Oran.