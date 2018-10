Les crèches: une bonne affaire à Alger

La direction de l'action sociale (DAS) de la wilaya d'Alger a octroyé, depuis début 2018, près de

60 agréments pour la création de centres d'accueil de la petite enfance (jardins d'enfants et crèches) qui répondent à un cahier des charges ayant pour but d'améliorer la performance de ces établissements et couvrir les besoins croissants en la matière. Les services de la DAS de la wilaya d'Alger ont délivré

56 agréments pour l'ouverture de crèches et de jardins d'enfants, entre janvier et septembre 2018, tandis que 47 autres dossiers sont actuellement en attente de signature au niveau de la wilaya. Les établissements et centres d'accueil de la petite enfance sont des établissements d'éducation à caractère social, visant l'accompagnement des enfants de moins de 5 ans pour les préparer à l'entrée scolaire à travers un accompagnement psychologique dans le cadre d'un programme pédagogique et éducatif.