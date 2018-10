Injaz Al Djazaïr a récompensé les lauréats de son 7ème concours

INJAZ El Djazair a organisé, lundi dernier, à Alger, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7ème Compétition des jeunes entrepreneurs. Avec le soutien de Ooredoo, sponsor exclusif, cette cérémonie organisée par Injaz El Djazair, a été marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde de l'entreprise et de l'enseignement supérieur. L'édition 2018 de la Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs a enregistré la participation de plus de 1500 étudiants de 19 établissements d'enseignement supérieur. Une cinquantaine de cadres d'entreprise ont accompagné et encadré bénévolement les participants, en leur apportant leur expérience, afin de concrétiser leurs projets, développer leur esprit entrepreneurial et les introduire dans le monde professionnel. A l'issue de cette étape, 10 entreprises issues de plusieurs universités ont été sélectionnées et qualifiées pour la finale nationale qui s'est tenue le 1er octobre 2018.